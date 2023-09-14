Devlet sıcak yüzünü enkaz kentte gösterdi

Depremin vurduğu Hatay'ın Hassa ilçesinde vatandaşların dertlerini dinleyerek tek tek çözüm üreten Kaymakam Osman Acar, bölge halkının takdirini topluyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Devlet sıcak yüzünü enkaz kentte gösterdi

Depremin vurduğu Hatay'ın Hassa ilçesinde vatandaşların dertlerini dinleyerek tek tek çözüm üreten Kaymakam Osman Acar, bölge halkının takdirini topluyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'ın Hassa ilçesinde Kaymakam Osman Acar, devletin sıcak yüzünü vatandaşlara göstererek adeta gönülleri fethetti. Geçtiğimiz günlerde tayini çıkmasına rağmen ilçe halkının yoğun gayreti sonucu Hassa'da kalan Acar, her hafta Çarşamba günü vatandaşların dertlerini dinliyor. Depremzede vatandaşların dertleriyle tek tek ilgilenen ve bu sorunlara çözüm bulan Kaymakam Acar, bölge halkının takdirini topladı. Yaptıklarıyla gönüllere taht kuran Kaymakam Acar, bu haftaki Halk Günü'nde yaklaşık 800 depremzedenin derdini dinledi.

"Kaymakam bey dertlerimizi dinler"

Kaymakam Acar'ın dertlerini dinlediğini dile getiren Güler Özçelik, "Kaymakam beyle iş konusunda konuşmaya geldim. Birazda benim evim ağır hasar, dolabım bozuldu. Yenisini aldım, onun borcunu ödeyemiyorum. Biraz yardım isteyeceğim. Kaymakam bey, dertlerimizi dinler. Kaymakam beyin tayini çıktı, halkımız ayaklandı. Tayini durdu, bizde bugün derdimizi anlatmaya geldik" dedi.

"Devletimizin buradaki temsilcisi ve bize elinden geldiğince yardımcı oluyor"

Fatma Çetin, Kaymakam Acar'ın her hafta Çarşamba günü "Halk Günü" düzenlendiğini belirterek, "Kaymakam beyle görüşmeye geldim. Kaymakam beyimizin her hafta Çarşamba günü halk günü düzenliyor. İhtiyacımız, derdimiz olduğunda kaymakam beyimize iletiyoruz. Devletimizin buradaki temsilcisi ve bize elinden geldiğince yardımcı oluyor. İmkanlar dahilinde derdimize çözüm buluyor" ifadelerini kullandı.

İhtiyaçları için Kaymakam Acar'la görüşmeye geldiğini ifade eden Serkan Yüksel, "İhtiyaçlarımız var, kaymakam beyle görüşmeye geldik. Yoğunluk çok fazla kaymakam beyin bizleri tek tek dinlemesini çok güzel buluyorum" dedi.

Kaymakam Acar'ın kendisine yakınen ilgi gösterdiğini belirten Zeynep Taş, "Evime geldi, yemek yedirdim. Çok seviyorum, kendisini. Benim boynuma sarılıyor gördükçe benim anamsın diyor. Ben hiç yanına gelmemiştim ama bugün yanına geldim çok kalabalık var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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