Devlet Su İşleri şube müdürü feci kazada can verdi

Burdur'un Büğdüz köyü yolunda trafik kazası meydana geldi. Feci kazada otomobil yaklaşık 4 metre yükseklikten şarampole devrildi. Araçta bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) Burdur 182. Şube Müdürü Ali Kılcı ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İnşaatı devam eden içme suyu arıtma tesisi inşaatından kent merkezine dönerken geçirdiği kazada ölen Kılcı için Burdur Valisi Ali Arslantaş da taziye mesajı yayımladı. Arslantaş, elim bir trafik kazası sonucu Şube Müdürü Ali Kılcı'nın hayatını kaybettiğini büyük bir teessürle öğrendiğini bildirdiği mesajında "Ailesi, yakınları ve DSİ teşkilatına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

DSİ 18. Bölge Müdürlüğü de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Burdur Şube Müdürü Ali Kılcı'yı elim bir trafik kazası sonucu kaybettik. Merhum müdürümüze Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm DSİ camiasına başsağlığı diliyoruz."