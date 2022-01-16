Devlet Tiyatroları Eski Genel Müdürü Bozkurt Kuruç kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Bozkurt Kuruç'un biyografisi
Türk tiyatrosuna yıllarca hizmet veren ve birçok öğrenci yetiştiren Prof. Dr. Bozkurt Kuruç, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberinin ardından Bozkurt Kuruç araştırılıyor. Peki, Devlet Tiyatroları Eski Genel Müdürü Bozkurt Kuruç kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? İşte Bozkurt Kuruç'un biyografisi...
Türk tiyatrosunun gelişmesine büyük katkıda bulunan Devlet Tiyatroları Eski Genel Müdürü Bozkurt Kuruç, hayatını sürdürdüğü İzmir'de gece saatlerinde vefat etti. Bu vefat haberinin ardından Bozkurt Kuruç'un kim olduğu merak ediliyor. Bu bağlamda, Devlet Tiyatroları Eski Genel Müdürü Bozkurt Kuruç kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? İşte Bozkurt Kuruç'un biyografisi...
PROF. DR. BOZKURT KURUÇ KİMDİR?
86 yaşında hayata veda eden Bozkurt Kuruç 5 Aralık 1935 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Türk tiyatro oyuncusu, yönetmen ve öğretim üyesidir.
1960 yılında Devlet Konservatuvarı Tiyatro yüksek bölümünden mezun olan Kuruç, Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1962-1965 yılları arasında İngiltere'de rejisörlük eğitimi aldı. Daha sonra İngiltere, Almanya, Yunanistan, Fransa, Yugoslavya, Kıbrıs, Çin, ABD ve Sovyet Rusya'da incelemelerde bulundu, konferans ve seminerlere katıldı. 100'den fazla oyunda yönetmen ve oyuncu olarak yer aldı. 1987 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğüne, 1988 yılında da Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne atanmasının ardından 1989'da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne getirilen sanatçı, 1998'e kadar bu görevde kaldı.
1999'da ABD, Chicago'da Nâzım Hikmet'in Kuva-yi Milliye adlı eserini İngilizce olarak Amerikalı oyuncularla birlikte sahneledi. 1993'ten 1996 yılına kadar RTÜK üyeliği yapan Bozkurt Kuruç, Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın kuruluşunu sağladı ve öğretim üyeliği yaptı. 2002 yılı ortalarına kadar Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör unvanıyla Tiyatro Ana Sanat Dalı öğretim üyeliğinde bulunan Kuruç, Devlet Tiyatroları'ndan emekli olmasına karşın, bir dönem çalışmayı sürdürmüştür. Sanatçı, tiyatro dışında sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. Sanatçı Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünde de ders vermekteydi.
Kuruç, 16 Ocak 2022'de İzmir'de hayatını kaybetti.
BOZKURT KURUÇ'UN ROL ALDIĞI OYUNLAR
Kuva-yi Milliye Destanı : Nâzım Hikmet - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995
Kafesten Bir Kuş Uçtu (Guguk Kuşu) : Ken Kesey - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990
Tartuffe : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
Hedda Gabler : Henrik Ibsen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977
Aklı Başında Adam : Yıldırım Keskin - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977
Yasak Defter : Alba De Cespedes - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975
Issız Topraklar : Harold Pinter - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975
Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı : Siegfried Lenz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974
Karaların Memetleri) : Cahit Atay - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973
Bağdat Hatun : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973 - 1980
Strinberg Oyunu : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972
Chaillot'daki Deli : Jean Giraudoux - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972
Yapı Ustası Soleness : Henrik İbsen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1971
Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1970
Alçalı Kel Memet : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1970
Midas'ın Altınları : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1969
Euridice'nin Elleri : Pedro Bloch - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1968
Çökme Tehlikesi var : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1967
Deli İbrahim : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1967
Amedee Yahut Nasıl Kurtulmalı : Eugène Ionesco - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1967
Küskünler Kahvesi : Carson McCullers\Edward Albee - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1966
Bizim Şehir : Thornton Wilder - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1966
Uçurtmanın Zinciri : Refik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1965
Philıpp Hotz'un Büyük Öfkesi : Max Firsch - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1965
Ağzı Çiçekli Adam : Luigi Pirendello - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1965
Rüya Oyunu : August Strındberg - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1964
Onikinci Gece : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1963
Jül Sezar : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1963
Fizikçiler : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1963
Woyzeck : Georg Büchner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962
Robenson Ölmemelidir : Friedrich Christoph Förster - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962
Öp Beni Kate : Bella Spewack\Sam Spewack - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962
Andora : Max Firch - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962
Woyzeck : Georg Büchner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962
Leonse ile Lena : Georg Büchner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962
Ocak (oyun) : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1961
Macun Hokkası : Müsahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1961
Midas'ın Kulakları : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1960
Köroğlu (oyun) : Ahmet Kutis Tecer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1960
Hortlaklar : Henrik İbsen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1960
Cephede Piknik : Fernando Arrabal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1960
Kral Oidipus : Sofokles - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1959
Pusuda : Cahit Atay
BOZKURT KURUÇ'UN YÖNETTİĞİ TİYATRO OYUNLARI
Rab Şeytana Dediki : Nihat Asyalı - Adana Devlet Tiyatrosu - 2009
Bağdat Hatun : Güngör Dilmen - Konya Devlet Tiyatrosu - 2004 - İzmir Devlet Tiyatrosu - 2012
Körüden Görünüş : Arthur Miller - Adana Devlet Tiyatrosu - 2003
Hırsız (oyun) : Eric Chappell - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003
Hırsız (oyun) : Eric Chappell - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003
Kanuni Sultan Süleyman (oyun) : Orhan Asena - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2002
Gerçek Çeşitlemeleri : Éric-Emmanuel Schmitt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2002
Cadı Kazanı : Arthur Miller - Adana Devlet Tiyatrosu - 2001 - Adana Devlet Tiyatrosu - 2007
Şaylok (Venedik Taciri) : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000
Haydutlar : Friedrich Schiller - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2000
IV. Murat : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996
Budala (oyun) : Fyodor Dostoyevski\Simon Gray - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995 - İzmir Devlet Tiyatrosu - 2011
Çamaşırhane : D.Durvin\H.Prevest - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991
Fil Adam : Bernard Pomerance - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989
Sokollu : Yılmaz Karakoyunlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989
Doktor Faustus : Christopher Marlowe - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1987
Cimri : Moliere - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987
Romanoff'la Juliet : Peter Ustinov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1986
Fizikçiler : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985
Çanlı Maymun Lokantası : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984
Huzur Çıkmazı : Haldun Taner - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1983
Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982
Yaban Ördeği : Henrik İbsen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1981
Genç Osman : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
Oyunlarla Yaşayanlar : Oğuz Atay - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979
Harould ve Maude : Colin Higgins - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977
Aklı Başında Adam : Yıldırım Keskin - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977
Körüden Görünüş : Arthur Miller - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976
Koç Yiğit Köroğlu : Ahmet Kutsi Tecer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976
Küçük Şehir : Cevat Fehmi Başkut - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1971
Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1970
Alçalı Kel Memet : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1970
Yağmur Sıkıntısı : Oktay Rıfat - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1969
Euridice'nin Elleri : Pedro Bloch - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1968
Küçük Terzi : Paul Arnold - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1967
Beş Küçük Oyun (Şatoda Kalabalık) : Jean Tardıeu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1966
Beş Küçük Oyun (Makine yahut Mobilya) : Jean Tardıeu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1966
Beş Küçük Oyun (Gişe) : Jean Tardıeu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1966
Beş Küçük Oyun (Faus ile Yorick) : Jean Tardıeu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1966
Beş Küçük Oyun (Anahtar Deliği) : Jean Tardieu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1966
Philıpp Hotz'un Büyük Öfkesi : Max Firsch - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1965
Bay Hiçi (oyun) : Sabahattin Kudret Aksal
Sonsuzluk Kitabevi : Sabahattin Kudret Aksal
Özünün Celladı : Terentius
Kamp 17 : Donald Bevan\Edmund Trzcinski
Sherlock Holmes : Sir Arthur Conan Doyle
Cennetin Çocukları
Kral Oidipus Üçlemesi