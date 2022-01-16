Devlet Tiyatroları Eski Genel Müdürü Bozkurt Kuruç kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Bozkurt Kuruç'un biyografisi

Türk tiyatrosunun gelişmesine büyük katkıda bulunan Devlet Tiyatroları Eski Genel Müdürü Bozkurt Kuruç, hayatını sürdürdüğü İzmir'de gece saatlerinde vefat etti. Bu vefat haberinin ardından Bozkurt Kuruç'un kim olduğu merak ediliyor. Bu bağlamda, Devlet Tiyatroları Eski Genel Müdürü Bozkurt Kuruç kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? İşte Bozkurt Kuruç'un biyografisi...

PROF. DR. BOZKURT KURUÇ KİMDİR?

86 yaşında hayata veda eden Bozkurt Kuruç 5 Aralık 1935 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Türk tiyatro oyuncusu, yönetmen ve öğretim üyesidir.

1960 yılında Devlet Konservatuvarı Tiyatro yüksek bölümünden mezun olan Kuruç, Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1962-1965 yılları arasında İngiltere'de rejisörlük eğitimi aldı. Daha sonra İngiltere, Almanya, Yunanistan, Fransa, Yugoslavya, Kıbrıs, Çin, ABD ve Sovyet Rusya'da incelemelerde bulundu, konferans ve seminerlere katıldı. 100'den fazla oyunda yönetmen ve oyuncu olarak yer aldı. 1987 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğüne, 1988 yılında da Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne atanmasının ardından 1989'da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne getirilen sanatçı, 1998'e kadar bu görevde kaldı.

1999'da ABD, Chicago'da Nâzım Hikmet'in Kuva-yi Milliye adlı eserini İngilizce olarak Amerikalı oyuncularla birlikte sahneledi. 1993'ten 1996 yılına kadar RTÜK üyeliği yapan Bozkurt Kuruç, Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın kuruluşunu sağladı ve öğretim üyeliği yaptı. 2002 yılı ortalarına kadar Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör unvanıyla Tiyatro Ana Sanat Dalı öğretim üyeliğinde bulunan Kuruç, Devlet Tiyatroları'ndan emekli olmasına karşın, bir dönem çalışmayı sürdürmüştür. Sanatçı, tiyatro dışında sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. Sanatçı Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünde de ders vermekteydi.

Kuruç, 16 Ocak 2022'de İzmir'de hayatını kaybetti.

BOZKURT KURUÇ'UN ROL ALDIĞI OYUNLAR

Kuva-yi Milliye Destanı : Nâzım Hikmet - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

Kafesten Bir Kuş Uçtu (Guguk Kuşu) : Ken Kesey - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990

Tartuffe : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

Hedda Gabler : Henrik Ibsen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977

Aklı Başında Adam : Yıldırım Keskin - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977

Yasak Defter : Alba De Cespedes - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

Issız Topraklar : Harold Pinter - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı : Siegfried Lenz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974

Karaların Memetleri) : Cahit Atay - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973

Bağdat Hatun : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973 - 1980

Strinberg Oyunu : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972

Chaillot'daki Deli : Jean Giraudoux - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972

Yapı Ustası Soleness : Henrik İbsen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1971

Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1970

Alçalı Kel Memet : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1970

Midas'ın Altınları : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1969

Euridice'nin Elleri : Pedro Bloch - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1968

Çökme Tehlikesi var : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1967

Deli İbrahim : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1967

Amedee Yahut Nasıl Kurtulmalı : Eugène Ionesco - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1967

Küskünler Kahvesi : Carson McCullers\Edward Albee - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1966

Bizim Şehir : Thornton Wilder - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1966

Uçurtmanın Zinciri : Refik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1965

Philıpp Hotz'un Büyük Öfkesi : Max Firsch - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1965

Ağzı Çiçekli Adam : Luigi Pirendello - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1965

Rüya Oyunu : August Strındberg - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1964

Onikinci Gece : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1963

Jül Sezar : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1963

Fizikçiler : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1963

Woyzeck : Georg Büchner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962

Robenson Ölmemelidir : Friedrich Christoph Förster - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962

Öp Beni Kate : Bella Spewack\Sam Spewack - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962

Andora : Max Firch - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962

Woyzeck : Georg Büchner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962

Leonse ile Lena : Georg Büchner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962

Ocak (oyun) : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1961

Macun Hokkası : Müsahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1961

Midas'ın Kulakları : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1960

Köroğlu (oyun) : Ahmet Kutis Tecer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1960

Hortlaklar : Henrik İbsen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1960

Cephede Piknik : Fernando Arrabal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1960

Kral Oidipus : Sofokles - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1959

Pusuda : Cahit Atay

BOZKURT KURUÇ'UN YÖNETTİĞİ TİYATRO OYUNLARI

Rab Şeytana Dediki : Nihat Asyalı - Adana Devlet Tiyatrosu - 2009

Bağdat Hatun : Güngör Dilmen - Konya Devlet Tiyatrosu - 2004 - İzmir Devlet Tiyatrosu - 2012

Körüden Görünüş : Arthur Miller - Adana Devlet Tiyatrosu - 2003

Hırsız (oyun) : Eric Chappell - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003

Hırsız (oyun) : Eric Chappell - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003

Kanuni Sultan Süleyman (oyun) : Orhan Asena - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2002

Gerçek Çeşitlemeleri : Éric-Emmanuel Schmitt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2002

Cadı Kazanı : Arthur Miller - Adana Devlet Tiyatrosu - 2001 - Adana Devlet Tiyatrosu - 2007

Şaylok (Venedik Taciri) : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000

Haydutlar : Friedrich Schiller - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2000

IV. Murat : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

Budala (oyun) : Fyodor Dostoyevski\Simon Gray - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995 - İzmir Devlet Tiyatrosu - 2011

Çamaşırhane : D.Durvin\H.Prevest - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991

Fil Adam : Bernard Pomerance - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989

Sokollu : Yılmaz Karakoyunlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989

Doktor Faustus : Christopher Marlowe - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1987

Cimri : Moliere - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987

Romanoff'la Juliet : Peter Ustinov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1986

Fizikçiler : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985

Çanlı Maymun Lokantası : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984

Huzur Çıkmazı : Haldun Taner - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1983

Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982

Yaban Ördeği : Henrik İbsen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1981

Genç Osman : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

Oyunlarla Yaşayanlar : Oğuz Atay - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979

Harould ve Maude : Colin Higgins - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977

Aklı Başında Adam : Yıldırım Keskin - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977

Körüden Görünüş : Arthur Miller - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

Koç Yiğit Köroğlu : Ahmet Kutsi Tecer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

Küçük Şehir : Cevat Fehmi Başkut - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1971

Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1970

Alçalı Kel Memet : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1970

Yağmur Sıkıntısı : Oktay Rıfat - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1969

Euridice'nin Elleri : Pedro Bloch - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1968

Küçük Terzi : Paul Arnold - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1967

Beş Küçük Oyun (Şatoda Kalabalık) : Jean Tardıeu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1966

Beş Küçük Oyun (Makine yahut Mobilya) : Jean Tardıeu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1966

Beş Küçük Oyun (Gişe) : Jean Tardıeu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1966

Beş Küçük Oyun (Faus ile Yorick) : Jean Tardıeu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1966

Beş Küçük Oyun (Anahtar Deliği) : Jean Tardieu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1966

Philıpp Hotz'un Büyük Öfkesi : Max Firsch - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1965

Bay Hiçi (oyun) : Sabahattin Kudret Aksal

Sonsuzluk Kitabevi : Sabahattin Kudret Aksal

Özünün Celladı : Terentius

Kamp 17 : Donald Bevan\Edmund Trzcinski

Sherlock Holmes : Sir Arthur Conan Doyle

Cennetin Çocukları

Kral Oidipus Üçlemesi