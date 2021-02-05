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Devlet Tiyatroları personel alımı 2021 başvuru nasıl yapılır? Devlet Tiyatroları personel alımı başvuru şartları neler?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacak. Merkez ve taşra teşkilatında görev yapacak personel alımı için başvuru detayları da paylaşıldı. Peki başvurular nereden ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar...

Devlet Tiyatroları personel alımı 2021 başvuru nasıl yapılır? Devlet Tiyatroları personel alımı başvuru şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda sözleşmeli sanatçı (Aktör/Aktrist), Dekoratör (Sahne Tasarımcısı), Kostüm Kreatörü, Sahne Üstü ve Sahne Gerisi Hizmetlerde görev yapacak toplam 119 sözleşmeli personel alımı yapılacağı bildirildi. Peki Devlet Tiyatroları personel alımı 2021 başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

ALIM YAPILACAK İLLER 

  • İstanbul
  • İzmir
  • Adana
  • Antalya
  • Diyarbakır
  • Erzurum
  • Konya
  • Sivas
  • Trabzon
  • Van  Tiyatro  Müdürlükleri

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları şöyle;

1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Devlet Tiyatroları personel alımı 2021 başvuru nasıl yapılır? Devlet Tiyatroları personel alımı başvuru şartları neler?

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Adaylar, sınav başvuru formlarını Bakanlığın www.ktb.gov.tr ve www.devtiyatro.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilecek.

Sınav başvuru formu ve bu ilanın “D" maddesinde yer alan diğer belgelerin pdf,  jpeg,  vb.  (güncellenemez)  formatta  hazırlanarak,  sinav@devtiyatro.gov.tr  e-posta  adresine interaktif  ortamda  gönderilmesi gerekmektedir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvuru  tarih  aralığı  ile  sınav  tarihleri  Genel  Müdürlüğü www.devtiyatro.gov.tr  adresindeki  duyurular kısmında  yayımlanacak.  Son  başvuru  tarihinden sonra  e-posta  gönderi  gecikmelerinden  kaynaklanan  problemlerden  dolayı  başvuruların  kuruma ulaşmaması halinde sorumluluk kuruma ait olmayacak.

Adaylar,   sınav   başvuru   formlarında   hangi   il   ve   pozisyonlar   (unvan)   için   sınava gireceklerini   belirtmek   zorundadır.   Adaylar   1   il   ve   1   pozisyon   (unvan)   için   tercihte bulunacaklar.
Sınav başvuru  formları  ve ekli  belgelerin  incelenmesi  sonucunda Genel  Müdürlüğümüz ile  6/6/1978  tarih  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-8 inci maddesi kapsamında sözleşmesi bulunanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Figüran sözleşmeliler hariç)

Sınav başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz     olup,     sınava     katılmaya     hak     kazanan     adayların     listesi,     www.ktb.gov.tr     ve www.devtiyatro.gov.tr    internet    adreslerinde duyurulacak    olup,    adaylara    ayrıca    tebligat yapılmayacak.

Adayların  Sınava  Giriş  Belgeleri,  sınav  başvuru  formunda  belirttikleri  e-posta  adresine gönderilecek.

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek  olup,  bizzat  veya  posta  yolu  ile  iletilen  başvurular  veya  başvuru  amaçlı  belgeler işleme alınmayacaktır.

Başvuru  şartlarını  taşımayan  eksik,  yanlış  evrakla  veya  son  başvuru  tarihinden  sonra yapılan  başvurular  işleme  alınmayacaktır.  Son  başvuru  tarihine  kadar  evraklarını  eksiksiz  ve hatasız  olarak  göndermeyenler  sınava  giremeyecektir.  Bu  şekilde  sınava  giremeyenlere  karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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