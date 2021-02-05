Devlet Tiyatroları personel alımı 2021 başvuru nasıl yapılır? Devlet Tiyatroları personel alımı başvuru şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda sözleşmeli sanatçı (Aktör/Aktrist), Dekoratör (Sahne Tasarımcısı), Kostüm Kreatörü, Sahne Üstü ve Sahne Gerisi Hizmetlerde görev yapacak toplam 119 sözleşmeli personel alımı yapılacağı bildirildi. Peki Devlet Tiyatroları personel alımı 2021 başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

ALIM YAPILACAK İLLER

İstanbul

İzmir

Adana

Antalya

Diyarbakır

Erzurum

Konya

Sivas

Trabzon

Van Tiyatro Müdürlükleri

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları şöyle;

1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Adaylar, sınav başvuru formlarını Bakanlığın www.ktb.gov.tr ve www.devtiyatro.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilecek.

Sınav başvuru formu ve bu ilanın “D" maddesinde yer alan diğer belgelerin pdf, jpeg, vb. (güncellenemez) formatta hazırlanarak, sinav@devtiyatro.gov.tr e-posta adresine interaktif ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvuru tarih aralığı ile sınav tarihleri Genel Müdürlüğü www.devtiyatro.gov.tr adresindeki duyurular kısmında yayımlanacak. Son başvuru tarihinden sonra e-posta gönderi gecikmelerinden kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması halinde sorumluluk kuruma ait olmayacak.

Adaylar, sınav başvuru formlarında hangi il ve pozisyonlar (unvan) için sınava gireceklerini belirtmek zorundadır. Adaylar 1 il ve 1 pozisyon (unvan) için tercihte bulunacaklar.

Sınav başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda Genel Müdürlüğümüz ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-8 inci maddesi kapsamında sözleşmesi bulunanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Figüran sözleşmeliler hariç)

Sınav başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, www.ktb.gov.tr ve www.devtiyatro.gov.tr internet adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Adayların Sınava Giriş Belgeleri, sınav başvuru formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilecek.

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmayacaktır.

Başvuru şartlarını taşımayan eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler sınava giremeyecektir. Bu şekilde sınava giremeyenlere karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.