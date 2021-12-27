Devlet vatandaşının yanında! Bakan Dönmez oran vererek açıkladı: Doğalgaz faturalarının yüzde 80'inini devlet karşılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul’daki basın buluşmasında Sefer Levent'e açıklamalarda bulundu. Bakan Fatih Dönmez, elektrik ve doğalgaz faturaları, kalıcı yaz saati uygulaması ve Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi için konuştu.

DOĞALGAZ FATURALARI

Bakan Dönmez doğalgaz faturalarındaki maliyetin yüzde 80'nin devlet tarafından karşılandığını ifade etti. Bakan Dönmez bu durumu bir örnekle açıklayarak," Yani vatandaşımız 100 liralık fatura ödüyor ama ödemesi gereken 300 lirayı da devlet karşılıyor. Daha önce bu 4’te 3 oranındaydı. Aralık ayında biraz daha arttı." dedi.

ELEKTRİK FATURALARI

Elektrik faturaları için de konuşan Bakan Dönmez şunları kaydetti:

"Elektrikte ise bu oran yarı yarıya. Tabi bunlar konutlar için. Bu sübvansiyonun bedeli doğalgazda 80 milyar lira civarında elektrikte de 20 milyar lira civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu BOTAŞ’ın mali tablosunu da etkiliyor. Maliyeden kaynak aktarıyoruz. Bilançosunu düzelteceğiz”

KALICI YAZ SAATİ UYGULAMASI

2016 yılından bu yana uygulanan sabit yaz saati uygulamasına değinen Bakan Dönmez, söz konusu süreçte 5.9 milyar lira tasarruf edildiğini belirterek, "İstanbul Teknik Üniversite ile yapılan çalışma sonucu yıllık 1 milyar kilovatsaat civarında bir tasarruf olabileceği ortaya çıktı. Uygulamadan 2 yıl sonra aynı ekip bir daha çalıştı. Öngörülen hesapların yaklaşık yüzde 90’ının tuttuğu tespit edildi. Avrupa Parlamentosu da üye ülkelere tek saat uygulaması konusunda tavsiye kararı aldı. Yine Avrupa’da çok geniş katılımlı bir anket yapıldı. Anketten yüzde 84 sabit saat uygulamasının daha doğru olacağını ifade edildi” diye konuştu.

"2023'DE SİSTEMİMİZE BAĞLAMAYI ARZU EDİYORUZ"

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğalgaz rezervi hakkında da bilgi veren Bakan Dönmez, “2023’ün ilk çeyreğinde bunu sistemimize bağlamayı arzu ediyoruz. İlk yıl muhtemelen 3-4 milyar metreküp civarında bir üretimimiz olacak. " dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ TÜM KONUTLARIN 25 YIL DOĞALGAZ İHTİYACI KARŞILANABİLECEK"

Gazın miktarının 2026’da maksimum seviyesi olan 15-20 milyar metreküp yıllık üretime ulaşacağını kaydeden Bakan Dönmez, "Bunun ülkemizin ihtiyacının yüzde 30’unu karşılamış oluyoruz. Bu da Türkiye’deki tüm konutların yaklaşık 25 yıl süreyle doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek seviyede. Yerli gaz sisteme girdikçe pahalı gaz sistemden çıkacak. Bizim ithal ettiğimiz fiyatların oldukça altında olacak bizim üretim maliyetlerimiz” şeklinde konuştu.