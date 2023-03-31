Devlet yardımı girmeyen ev kalmayacak! Başvuran her aileye 2500 TL yardım var: Şartlara bakıp e-Devlet'e girin!

Türkiye'deki zorlu ekonomik koşullar, birçok aileyi geçim sıkıntısı ile karşı karşıya bırakıyor. Ancak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu durumda olan ailelere sosyal yardım imkanları sağlıyor. Her ay düzenli olarak verilen sosyal yardım ödemelerinin yanı sıra, Bakanlık tarafından dönemsel olarak sağlanan yardım ödemeleri de bulunuyor. Son iki yıldır verilen fatura yardımı, vatandaşların en çok talep ettiği yardımlardan biri olarak öne çıkıyor. Aile Bakanlığı, başvuru yapanlara hem elektrik faturası yardımı hem de doğalgaz faturası yardımı sağlıyor.

Haberin Devamı

2500 TL'YE VARAN YARDIM







Türkiye'de birçok aile geçim sıkıntısı yaşadığı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çeşitli yardım fırsatları sunuluyor. Bu yardımlar arasında yer alan doğalgaz yardımı, özellikle kış aylarında evlerini ısıtmakta zorlanan vatandaşlar için oldukça önemli bir destek sağlıyor.

Doğalgaz yardımı, bölgesel olarak değişiklik gösteriyor ve büyük şehirlerde 2.500 TL'ye kadar çıkarken küçük şehirlerde ise 900 TL'den başlıyor. Yardımdan faydalanmak isteyenler, e-Devlet ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından başvuruda bulunabilirler. Başvuru işlemleri oldukça kısa sürede tamamlanabiliyor ve form doldurma işlemi sonrasında ilk aydan itibaren doğalgaz tüketim desteği almaya başlayabilirsiniz.

Haberin Devamı

Doğalgaz faturası yardımı, dönemsel olarak verilen bir yardımdır. Kış desteği olarak da bilinen bu yardımdan yararlanmak için, adınıza ve soyadınıza kayıtlı bir doğalgaz faturasının bulunması gerekiyor. Kış desteği olarak ödenen doğalgaz yardımı, 6 ay boyunca vatandaşlara sunuluyor. Başvuru işlemleri, e-devlet ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden yapılabiliyor. Ödeme almak için ise faturanızla birlikte PTT'ye gitmeniz gerekiyor.