Devletçilik ne demek, TDK'ya göre Devletçilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Devletçilik ne demek? Devletçilik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi devletçilik kelimesi. Peki devletçilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre devletçilik nedir, devletçilik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEVLETÇİLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Devletçilik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre devletçilik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir milletin yönetimle ve ekonomiyle ilgili işlevlerinin devletçe birleşik bir yönetim altında bütünleştirilmesi siyaseti ve öğretisi, erkincilik karşıtı

- Genellikle devleti töre, kültür, hukuk vb.nin kaynak ve taşıyıcısı olarak görme eğilimi

