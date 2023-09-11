Devletten aldığı destek ile babasından kalan ahırı modern çiftliğe çevirdi

Elazığ'da besici Sıdık Akbulut, dedesinden ve babasından öğrendiği hayvancılığı devletten aldığı destek ile başka bir noktaya taşıdı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Devletten aldığı destek ile babasından kalan ahırı modern çiftliğe çevirdi

Elazığ'da besici Sıdık Akbulut, dedesinden ve babasından öğrendiği hayvancılığı devletten aldığı destek ile başka bir noktaya taşıdı. 5.8 milyon liralık yatırım ile 400 kapasiteli modern bir besi çiftliği kuran ve üzerini GES ile kaplayan Akbulut, ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Elazığ'da yaşayan 4 çocuk babası Sıdık Akbulut, dedesi ve babasından kalan hayvancılık mesleğini devam ettirmek istedi. Bir süre Almanya'da da çiftlikte çalışan Akbulut ardından memleketine dönerek, baba mesleğini profesyonel bir şekilde yapmak için araştırma yaptı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvuru yapan Akbulut, devletten aldığı yüzde 70 hibe desteği ile 2018 yılında çiftliği kurarak besiciliğe başladı. Yaklaşık 5 bin metrekarelik kapalı alana 400 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftlik kuran Akbulut, ardından yine devletten aldığı 2 ayrı destek ile çiftliğin üzerine GES kurdu. Toplamda 380 KW ile enerji ihtiyacını güneşten karşılayan Akbulut, simental ve şorel cinsi 200 baş ile şu anda üretime devam ediyor. Toplamda 2.5 milyon lira hibe desteği ile 5.8 milyon liralık yatırımı hayata geçiren Akbulut, ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Babasının çiftçi olduğunu dile getiren Sıdık Akbulut, "Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Dedem de aynı şekildeydi. Onlar biraz daha bu işi amatör yapıyorlardı. Hayvanlar azdı. Belli bir süre köyde kaldım. Çocukken yardımcı olduk. Büyüyünce bir süre Almanya'ya gittim. Orada bir çiftlikte çalıştım. Ülkeye döndüm ve askerlik yaptım ardından mesleğimizi devam ettirelim dedik. TKDK'ya gittim ve araştırdım, soruşturdum. Hayvancılığı profesyonel olarak yapmayı düşündüm. TKDK bize bayağı bir yardımcı oldu. İnşaatımızı 2018'de bitirdik ve işletmeyi açtık. Buranın inşasına 5.8 milyon TL yatırım yaptık. Bunun 2.5 milyon lirasını devletten destek aldık. Burası 18 dönüm" dedi.

Şu an 200 hayvan olduğunu aktaran Akbulut, "Kapasitesi 400'e çıkıyor. Dünyanın genelinde bir enerji ihtiyacı var. Bizim de burada enerji ihtiyacı var ve oda bayağı bir yüksek çıkıyor. Tüm ekipmanlar, elektrikle çalışıyor. Bizde GES'e karar verdik. Yine TKDK ile görüşmelerimiz oldu. Buraya ilk etapta 100 KW GES kurduk. Ardından 280 KW başvuru yaptık. Şu an o da aktif. Toplamda şu an 380 KW elektrik üretiyoruz ve enerjimizi karşılıyor. Devletin bize büyük bir katkısı oldu. Bu işi yapabilene tavsiye ederim. Devletin bu imkanlarından faydalansınlar. Ama bu işi bilmesi gerekiyor. Daha önce yapmış veya tecrübeli olacak. Çünkü 7-24 bakman lazım. Burada bırakıp gidemezsin" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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