Devletten peş peşe müjdeler! Çocuklu ailelere 6 bin TL destek verilecek: Şartlar netleşti

Artan gıda fiyatları, ihtiyaçlar, okum masrafları ve daha fazlası çocuklu aileleri zorlamaktadır. Bu zorlu süreçte Aile Bakanlığı kolları sıvadı. Zorlu süreci ailelere kolay atlattırmak için müjde haberi verdi. Çocuk sahibi olan her aileye 6000 TL destek ödemesi yapılacak.

Nakit Desteği Kapıda

Çocuğu okula giden ailelerin maddi desteğe ihtiyacı her geçen gün artmakta. Oldukça zor durumda kalınmasından kaynaklı olarak Aile Bakanlığı, ailelerin yükünü azaltmak için 18 yaşından küçük çocuğu olan vatandaşlara maddi destek sağlayacağını belirtti.

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Ödemeler Çocuk Sayısına Göre Belirlenecek

Çocuk sahibi vatandaşların tüm masraflarını karşılayabilecek nakit desteği kapıda. Söz konusu ödemeler çocuk sayılarına göre belirlenecek. Onlar;

• Tek Çocuk için; 3,038 TL

• İki Çocuk İçin; 4,057 TL

• Üç Çocuk İçin; 5,175 TL

• Dört Çocuk ve Fazlası İçin; 6,095 TL

Başvurular E-Devlet Üzerinden Yapılacak

Çocuk sayısına göre değişecek olan destek miktarından yararlanmak isteyenlerin başvuruları yakından takip etmesi gerekmektedir. İhtiyaç sahibi olan ailelere yönelik yapılan başvurular kişinin bağlı olduğu Kaymakamlığa ya da e-Devlet üzerinden yapılması mümkündür. Bu destek ödemesine başvuruda bulunan kişiler değerlendirmeye alınacak ve yapılacak olan incelemelerle başvuru onaylanacak.