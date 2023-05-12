Devletten yardım alanlara müjde! Aile destek ödemeleri güncellendi: 12 ay boyunca verilecek

Aile Destek programı, yoksulluk sınırının altındaki vatandaşlara sosyal yardım kapsamında ek ödemeler sağlayan bir programdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan resmi açıklamada bu programın devam edeceği belirtilmiştir. Aile Destek programı ödeme tutarları haberimizde...

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Devletten yardım alanlara müjde! Aile destek ödemeleri güncellendi: 12 ay boyunca verilecek

Aile Destek programı, yoksulluk sınırının altında yaşayan vatandaşlara düzenli bir şekilde verilen bir sosyal yardım programıdır. Bu programa başvurabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Yapılan resmi açıklamada, Bakan Yanık'ın bu program kapsamında ek ödemelerin yapılacağını açıkladığı belirtilmiştir.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ TUTARI NE KADAR?

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Ayrıca, dar gelirli ailelere de birçok yeni destek programı sunulmaktadır. Bakan Yanık'ın yaptığı açıklamada, sosyal yardım kapsamında ek ödemelerin kısa sürede gerçekleşeceği ifade edilmiştir. Bu durum, yoksulluk sınırının altında yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştıracak ve daha iyi bir yaşam standardına sahip olmalarını sağlayacaktır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşlık maaşı konusunda da önemli açıklamalar yapmıştır. Bu maaşlar, Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmıştır. Ayrıca, destek ödemelerinin aile gelirine göre belirlendiği bilgisi de verilmiştir. Geliri 450 TL ve altı olan ailelere 1.250 TL, 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olan ailelere 1.100 TL, 911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olan ailelere 950 TL ve 1372,30 TL üzeri - 2.835,60 TL’den az geliri olan ailelere 850 TL destek ödemeleri yapılacağı belirtilmiştir.

Sonuç olarak, Aile Destek programı gibi sosyal yardım programları, yoksulluk sınırının altında yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için son derece önemlidir. Bu programlar, dar gelirli ailelere de birçok fayda sağlamaktadır. Bu nedenle, bu programlara destek verilmesi ve daha da geliştirilmesi, toplumun refah seviyesinin artmasına katkı sağlayacaktır.

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