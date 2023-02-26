Devon Titus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Devon Titus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Devon Titus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Devon Titus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Devon Titus 18 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Devon Titus Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GFA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına 5 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Devon Titus'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Devon Titus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Devon Titus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Devon Titus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Devon Titus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2021 yılında Stellenbosch FC

Devon Titus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Devon Titus şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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