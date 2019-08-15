Devran Çağlar hayatını kaybetti

Ses sanatçısı Devran Çağlar, kaldığı rezidansta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

1990'lı yılların ünlü ses sanatçılarından Devran Çağlar, Maltepe'de kaldığı rezidansta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sahne aldığı mekanın sahibi, bu akşam sahneye çıkacak olan Çağlar'ı telefonla aramasına rağmen cevap alamadı. Bunun üzerine sanatçının Maltepe Altayçeşme Mahallesi'ndeki rezidansına gidilerek görevlilerle birlikte kapısı açıldı. Kapının açılması üzerine 56 yaşındaki sanatçının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, Devran Çağlar'ın Maltepe'de son olarak sahne aldığı mekanda tam 1 hafta önce çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Albümleri, filmleri ve yaşam tarzıyla adından söz ettiren sanatçı, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu.

Kaynak: İHA