Devran Çağlar, hayatını kaybetti. Çıkan haberlerin ardında birçok kişi internet üzerinde Devran Çağlar hakkında bilgi edinmek için arama yapıyor. Peki Devran Çağlar kimdir? Devran Çağlar neden öldü? Ayrıntılar haberimizde.

DEVRAN ÇAĞLAR KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Çağlar, 1 Ocak 1963 yılında Adana’da dünyaya geldi. 90’lı yılların ünlü arabesk şarkıcıları arasında olan bir zamanlar adından söz ettiren Çağlar ayrıca 3 sinema filminde de rol aldı. Şöhret olduğu yıllarda Bülent Ersoy’un tahtına aday olarak görülen şarkıcı, zamanla popülerliğini yitirmiş ve kendisi buna sebep olanın diva olduğunu iddia etmişti Ayrıca gerçek isminin Şeref Kolçak olduğunu ifade eden Devran Çağlar, usta oyuncu Eşref Kolçak’ın kendisinin de babası olduğunu iddia etmişti. Eşref Kolçak ise bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

DEVRAN ÇAĞLAR NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü şarkıcı Devran Çağlar bugün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.