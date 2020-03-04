Devre Mülk Alt Komisyonu toplandı

TBMM (AA) - Dilekçe Komisyonu bünyesinde oluşturulan, Devre Mülk ve Devre Tatil Sektöründe Yaşanan Mağduriyet İddialarının Araştırılması ve Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu toplandı.

Toplantının açılışında konuşan Komisyon Başkanı AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Küpçü, komisyonun konuyla ilgili yetkililerle temaslarda bulunduğunu bugün de mağduriyet yaşayanlar ve sahada faaliyet gösteren STK temsilcilerini dinleyeceklerini söyledi.

Termal Mağdurları Platformu adına komisyona bilgi veren Süleyman Polat ise kendisinin de devre mülk mağduru olduğunu belirterek, devre mülk ve devre tatil sistemlerinin Türkiye'deki uygulamalarını anlattı.

Polat, "Platformumuz çatısı altında 9 ilde toplam 384 bin devre mülk mağduru bulunmaktadır. Dernekleşmeyen diğer termal tesisler göz önüne alındığında tahminen 650-700 bin kişi aileleri ile 2 milyona yaklaşan termal mağduru bulunmaktadır." dedi.

Komisyon daha sonra devre mülk ve devre tatil sektöründe yaşananlara ilişkin STK temsilcilerini dinledi.

Kaynak: AA