Devrek Belediyesinden ücretsiz kuaförlük hizmeti

Devrek Belediyesi tarafından vatandaşlara evde ücretsiz kuaförlük hizmeti verilmeye başlandı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediyesi tarafından bakıma muhtaç, evinden çıkamayacak durumda olan yaşlı ve engelli vatandaşlar için evde kuaförlük hizmeti verilmeye başlandı. Devrek Belediyesi tarafından bir ilki hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, "Benim belediyecilik anlayışım sosyal belediyecilik her zaman ön planda olmalıdır ve bizlerde bunun ilk adımını atmış bulunmaktayız İlçemizde yaşayan yaşlı ve engelli bireylerin her daim yanında olacağız. "Evlerinden çıkamayacak durumda olan yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için evlerinde ücretsiz olarak yararlanabilecekleri kuaförlük hizmetini başlatmış bulunmaktayız. Günümüzde birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sosyal politikaların uygulanmasında merkezi yönetim yanında yerel yönetimler de önemli sorumluluklara sahiptir. Bizler de sorumluluğumuzun farkındayız ve daima o sorumluluk bilinciyle çalışacağız. Sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. Başlatmış olduğumuz evden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza evlerinde ücretsiz kuaförlük hizmeti de bunun bir parçasıdır. Hizmetimizden yararlanmak için başvurunuzu yapmış olmanız yeterlidir" diye konuştu.

Kaynak: İHA