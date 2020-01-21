Devrek Devlet Hastanesi Tomografı cihazına kavuştu

Devrek Devlet Hastanesine kazandırılan Tomografi cihazı hastalara hizmet vermeye başladı

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Devrek Devlet Hastanesine kazandırılan Tomografi cihazı vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Hastanenin hizmete girdiğinden bu yana büyük bir eksikliği olan ve cihaz olmadığı için diğer hastanelere gitmek zorunda kalan vatandaşlar cihazın hizmet vermesi ile birlikte bundan böyle ilçede ki hastanedeki cihazdan faydalanabilecekler.

Cihazın tanıtım programına katılan İlçe Kaymakam Vekili Ümit Altay," Bu gerçekten çok önemli cihazlardan birisini teşkil ediyor. Vatandaşlarımız bu hizmetten faydalanabilmek diğer sağlık birimlerine gitmek zorunda kalıyorlardı. Cihazın hastanemize kavuşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Devrek Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Feti Kuzu ise," Hastanemize kurulan 2020 üretim yılı olan ve son versiyon 32 kesit Bilgisayarlı Tomografi cihazı vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlamıştır. Bundan sonra hastanemize kurulan cihaz ile vatandaşlarımızın diğer sağlık kuruluşlarına sevkine gerek kalmayacak ve bulunduğu bölgede daha nitelikli yerinde görüntüleme ve sağlık hizmetinin verilmesi sağlanacaktır. Kurulumu tamamlanarak hizmete sunulan Tomografi cihazı acil ve tarvmatik vakıalarının teşhis ve tedavisinde önemli bir yere sahip olup, kurulan bu cihazla birlikte ilçemizde sağlık hizmeti veren hastanemizin kapasitesini ve niteliğini yükseltmiş bulunuyoruz. Sağlık Bakanlığı nezdinde girişim ve desteklerini esirgemeyen İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner'e AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Canbaş'a, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun'a AK Parti Zonguldak Milletvekillerimiz Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar'a desteklerinden dolayı vatandaşlarımız ve hastane idaremiz adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Düzenlenen cihaz tanıtım programına; Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay, AK Parti İlçe Başkanı Yaşara Canbaş, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi İsmet Bostancı, ak Parti Belediye Meclis Üyeleri Çetin Kuzlu ve Vacit Durdubaş ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: İHA