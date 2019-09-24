Devrek Kaymakam Vekili Altay’dan köylere ziyaret

Kaymakam Vekili Ümit Altay ilçeye bağlı köylere bilgi alışverişinde bulunmak ziyaretlerde bulundu

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Kaymakam Vekili Ümit Altay çeşitli birim amirleri ile birlikte ilçeye bağlı köyler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmak ziyaretlerde bulundu.

Kaymakam Vekili Ümit Altay göreve yeni başlamasından dolayı beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Yıldırım, Yazı İşleri Müdürü Gün Albayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, İlçe Özel İdare Müdürü İlyas Açık, İlçe Müftüsü Hasan İzmirli, Sosyal Hizmetler Vakfı Müdürü Murat Keklik, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Rıfat Verim, Dr. Gülfer Çetin Köy Hizmetleri Şefi Mete Seyhan ile birlikte Çaydeğirmeni'ne bağlı Karabaşlı, Erenler, Çorak ve Bük köylerini ziyaret ederek muhtarların ve köylü vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Köylerde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Vekili Altay köylere düzenlenen ziyaretle ilgili şunları söyledi:

"Bugünkü ziyaretimizin amacı, köylerde ikamet eden vatandaşlarımızın ve muhtarların sorunlarını yerinde dinleyerek istek ve taleplerini ilgili kurum amirlerimiz ile paylaştık. Köylerdeki alt yapı ve üst yapı eksikliklerinin giderilmesi buralarda yaşayan vatandaşlara tıpkı şehir merkezlerinde ikamet eden vatandaşlarımız gibi daha sağlıklı ve güzel hizmetler sunmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca vatandaşlarımızdan köylerine gelen ve şüphelendikleri yabancıları acilen ilgili birimlere bildirmeleri halinde meydana gelebilecek olayların önüne geçilmesi konusunda duyarlı olmaları talebinde bulunduk."

Kaymakam Vekili Ümit Altay köy programı içinde Çorak Köyünde yaşayan şehit annesi Kamile Kavuk'u da ziyaret ederek her hangi bir probleminin olup olmadığı konusunda sohbetlerde bulundu. Ziyaretlerinin ardından son düzenlemeleri yapılan Baston Müzesini de ziyaret eden Ümit Altay müze yetkilileri ile son durum hakkında bilgi alışverişinde bulundu

Kaynak: İHA