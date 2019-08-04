Devrekani’de bir ev, bir ahır ve samanlık yangında küle döndü

Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Çatak köyünde çıkan yangında 1 ev, 1 ahır ve 1 samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani'de Çatak köyünde gece yarısı Ahmet Çevik'e ait evde, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğinde ahır ve samanlığa da sıçradı. Yangının büyümesi sonucu Daday Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında Ahmet Çevik ile Mehmet Çevik'e ait olduğu öğrenilen bir ev, bir ahır ve bir samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın hakkında bilgi veren Devrekani Belediyesi İtfaiye Amiri Hakan Alipehlivan, "Yangın ihbarı aldığımız dakika itibari ile kısa sürede olay yerine intikal ederek, iki itfaiye aracı, bir arazöz, bir iş makinesi ve 8 personelle yangına müdahale etti. Yangını kısa sürede kontrol altına aldık. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Ekip arkadaşlarımız konu ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. İlk belirlemelere göre yangının meydana geldiği alanın kullanılmadığı ve boş olduğunu tespit ettik. Yangında herhangi can kaybı ve yaralanma yok. İncelemelerimiz devam ediyor" dedi.

Kaynak: İHA