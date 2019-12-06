Devrekani’de Doğa ve Yaşam Fotoğraf Sergisi açıldı

Devrekani Kaymakamlığı ile Devrekani Belediyesi tarafından düzenlenen "Devrekani'de Doğa ve Yaşam" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Barutçuoğlu Alışveriş Merkezinde "Devrekani'de Doğa ve Yaşam" konulu fotoğraf sergisine AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Devrekani Kaymakamı Yücel Erdem, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Resat Asrak, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Devrekani Kaymakamı Yücel Erdem ve Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, sergiyi gezen davetlilere fotoğraflar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Serginin açılışında konuşan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "Biz, burada farklılıklar zengini olan ilimizin güzide ilçesi olan Devrekani'yi, Kastamonulu vatandaşlarımızla görselliğini bu etkinlik vesilesiyle paylaşmak istedik. Sergimiz 3 gün boyunca Barutçuoğlu AVM'de açık kalacak. Toplamda 40 tane fotoğraf ile Devrekani'yi, Kastamonu ile buluşturduk. Ben, bütün Kastamonulu hemşehrilerimizi ve Kastamonu dışından olan vatandaşlarımızı fotoğraflarda görmüş oldukları güzellikleri fiilen yerinde görmek için Devrekani'ye davet ediyorum. Böyle bir programın düzenlenmesine de katkı sunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sergimizin güzel olduğunu düşünüyoruz, herkesi sergimizi gezmeye bekliyoruz" dedi.

Devrekani ilçesini anlatan fotoğraf sergisi, Barutçuoğlu Alışveriş Merkezinde 3 gün ziyaret edilebilecek.

Kaynak: İHA