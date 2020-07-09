Devrekani’de İsmailbey Hamamı restore edilecek

Devrekani'de tarihi İsmailbey Hamamının restore edilmesi için Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç'ın girişimleri sonrasında Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, tarihi İsmailbey Hamamında incelemelerde bulundu. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında tarihi İsmailbey Hamamının restorasyon proje çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmalar kapsamında tarihi İsmailbey Hamamı, yöresel ürün pazarı olarak proje tadilatı yapılıp restorasyonuna başlanılacağı belirtildi.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Devrekani Belediyesi olarak tarihi İsmailbey Hamamının restorasyonu için Vakıflar Bölge Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunduklarını belirterek, "Bu kapsamda Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçemize gelerek tarihi hamamda incelemelerde bulundu. Bu incelemelerin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğünün onayıyla programa alınan Candaroğulları İsmail Bey'in yaptırdığı tarihi İsmailbey Hamamı önümüzdeki günlerde onarılacak. Hamam, yanındaki İsmail Bey Camii ile birlikte Devrekani ilçesinin tarihi kent dokusunu yansıtması bakımından önemli bir konuma sahip. Ayrıca yapı lokasyon olarak da kıymetli bir mevkide yer alıyor. Hamamın özgün işlevinde hazırlanan restorasyon projeleri 2009 yılında koruma kurulunca onaylanmıştı. Bu kapsamda yapıya bölgenin ihtiyacı olan yöresel ürünlerin teşhir ve satışının yapılacağı bir mekân haline getirecek tadilat projeleri de başlatıldı" dedi.

Su İshale Hattı Projesi, İller Bankasından onaylandı

Devrekani Belediyesi tarafından hazırlanan Su İsale Hattı Projesi, İller Bankasınca onaylandı.

Su İshale Hattı Projesini aylarca takip ettiklerini söyleyen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "Aylardır takip ettiğimiz ilçemize kazandıracağımız su ishale hattı projemiz İller Bankası Genel Müdürlüğümüzce onaylanmıştır. Ağustos ayı ikinci yarısı itibariyle su borularımız ilçemize gelecek ve yeni su kaynağını ilçemize kazandıracağız. Bu projemizin ilçemize kazandırılmasında beni yalnız bırakmayan Milletvekilimiz Sayın Hakkı Köylü beye, Milletvekilimiz Sayın Metin Çelik beye, İl Başkanımız Sayın Doğan Ünlü bey ve İl teşkilatımıza, İlçe Başkanımız Sayın Hayrettin Melezoğlu bey ile tüm teşkilatımıza, Belediye Meclis Üyelerimize ve İl Genel Meclisi Üyemize, projenin her aşamasının hazırlanmasında olağanüstü gayret gösteren tüm personelime sonsuz teşekkürler" dedi.

Kaynak: İHA