Devrekani’de öğrenciler için yurt seferberliği

Devrekani TOBB Meslek Yüksekokulu ile Devrekani Belediyesi, ilçeye yurt kazandırılabilmesi için girişimlerde bulundu. Devrekani TOBB Meslek Yüksekokulu Müdürü Can Doğan Vurdu ve Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Kredi Yurtlar Kurumuna ilçeye yurt yapılması noktasında çağrıda bulundu.

Devrekani TOBB MYO Müdürü Can Doğan Vurdu, Kastamonu Üniversitesi Devrekani Meslek Yüksek Okulu olarak 2011 yılında Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümlerine yerleşen 46 öğrenciyle eğitim-öğretim yılına başladıklarını belirterek, "2014 yılında Medya ve İletişim Bölümünü bünyesine katarak 380 öğrenci kapasitesine ulaşmıştır. Yapılan girişimler neticesinde Kastamonu Üniversitesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında protokol imzalanmış, bin 200 öğrenci kapasiteli okul binası ihalesi 14 Şubat 2013'te Ankara'da yapılmıştır. Yapımı 2017 yılında tamamlanarak Kastamonu Üniversitesi Devrekani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meslek Yüksek Okulu olarak eğitim-öğretim yılına devam etmektedir" dedi.

Üniversitesi binasını bu girişimler sonucunda çözdüklerini söyleyen Vurdu, yurt sorunun da bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

Devrekani TOBB MYO Müdürü Can Doğan Vurdu, "Göreve geldiğim kısa sürede içerisinde okulumuz ile ilgili hazırlamış olduğum 2019-2024 Stratejik Planı içeriğinde yer alan 10 adet acil eylem planının en önemli ve en acil gündem maddesini yurt sorunu olarak belirlemiştik. Diğer 9 madde paydaşlarla yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde hemen hemen gerçekleşmiş ve aktif hale getirilmiştir. Bizim derdimiz bu ilçeye yapılan 50 milyon liralık yatırımın ivme kazanması, ilçeye kazandırabileceği değerlerin yüksekliği, gerçekleşecek kazanımlarla ilçe ekonomisine katkı, toplum ve kültürel alanda gelişim, sosyal etkileşim ve en önemlisi teoriği pratiğe dönüştürebilen eğitim kalitesiyle tercih edilen, adından söz ettirebilen bir eğitim kurumu haline getirmektir. Şimdi bakıyoruz tabloya, Kastamonu Milletvekillerimiz başta Hakkı Köylü olmak üzere Metin Çelik ve Hasan Baltacı tüm samimiyetleriyle bu işin takipçisi, Devrekani Belediye Başkanımız Engin Altıkulaç seferber, ilçe halkı özverili, kamu kurum ve kuruluşları destekçi, sivil toplum kuruluşlarımız gönüllü paydaş olmuşken, fakülte kalitesinde bin 200 öğrenci kapasiteli bir okulumuz varken, akademisyenlerimiz donanımlı ve arzuluyken bu ilçeye neden Kredi Yurtlar Kurumu yurt yapmıyor. Yapılan tüm girişimlere rağmen neden bu ilçenin kaderiyle oynanıyor. Kredi Yurtlar Kurumu, bu ilçeye yurt kazandırana kadar Devrekani Belediye Başkanımız Engin Altıkulaç'ın da desteği ile okul müdürü olarak, üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerimizi Devrekani Belediye otelinde ağırlayacağız. Finansmanını gücümüz yettiğince karşılamaya devam edeceğiz. Gerekirse 90 model toros marka bir otomobilim var, onu da satarak öğrencilerimizin ilçede kalması adına elimden gelen tüm çabayı sarf edeceğim" dedi.

Kaynak: İHA