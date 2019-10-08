Devrek’te düzenlenen “Gelin Kardeş Olalım” projesi büyük ilgi gördü

Devrek'te düzenlenen ve ev sahipliğini Tarım İlçe Müdürlüğünün üstlendiği "Gelin Kardeş Olalım" projesi protokol ve davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Çaydeğirmeni Beledîsinde düzenlenen "Gelin Kardeş Olalım" projesi kapsamında hayata geçirilen" Modern Seralarda Fide Dikimi ve Tarla Günü" etkinliğinde başta Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş olmak üzere birçok yetkili hazır bulundu. Düzenlenen programda konuşan Vali Bektaş, "Bu gün burada bir sera, bir tarla gününde birlikteyiz. İşin birde kardeşlik tarafı var. O da çok önemli Antalya'dan gelen arkadaşlarımızın sera ve tarla bilgilerini buraya aktarmaları ve paylaşmaları da ayrıca önem arz etmektedir. Maalesef ilimizde çok geniş çaplı arazilere sahip değiliz. Madenlerimiz var ama bu da eskisi gibi istihdama izin vermemektedir. Bununla birlikte yöre insanı özellikle gurbeti tercih yoluna gitmişler. Çok büyük çaplı olmasa da yapılan projelerle yöre inansımızı tekrar yöremize çekmeye çalışmaktayız. Burada özellikle seracılık öne çıkmakta bu tür projelere sera yapan veya yapacak olan vatandaşlarımıza destek çıkmaya gayret diyoruz. Burada gördüğüm manzara gerçekten beni utandırdı. Her şeyden önemlisi yüzümüzü toprağa çevirmemiz gerekiyor. Herkes bir şeyler yapıyor. Kimisi Osmanlı Çileği üretiyor. Kimisi manda yoğurdu yapıyor. Ama önemli olan elimizdeki imkanlar neyse o imkanları hayata geçirmeliyiz. Burada yapılan bu faaliyeti önemsiyoruz" diye konuştu.

Antalya İl Müdürlüğü'nden gelen yetkililer vatandaşlara seracılık ve diğer konularda bilgiler verirken, Vali Bektaş traktörü kullanarak sera içinde toprağı dikim için hazır hale getirdi

Daha sonra marul fidesi diken Erdoğan Bektaş organizasyona emeği geçenler teşekkür etti. Programın ardından protokol ve davetlilere Devrek simidi, beyaz baklava, tarhana çorbası ve köy ekmeği ikramında bulunuldu. Tertip edilen programa; Vali Erdoğan Bektaş, Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Tarım İl Müdürü Cemalettin Çataklı, Antalya Tarımsal ve Koordinasyonlar Şube Müdürü İbrahim Irmak, TSO Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Yaşara Canbaş, muhtarlar ve yüzlerce davetli katıldı.

Kaynak: İHA