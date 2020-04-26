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  3. Devrek’teki ev yangını cep telefonuna böyle yansıdı

Devrek’teki ev yangını cep telefonuna böyle yansıdı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen ev yangını cep telefonlarına yansıdı.

Devrek’teki ev yangını cep telefonuna böyle yansıdı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen ev yangını cep telefonlarına yansıdı.

Devrek ilçesi İsmetpaşa Mahallesinde meydana gelen R.H'ye ait evin çatı katında meydana gelen yangın cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi. İsmetpaşa Mahallesi Şehit Emrah Uzunay Sokakta henüz nedeni tespit edilmeyen çıkan yangın, Devrek Belediyesi İtfaiye Ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde kontrol altına alındı. Meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Devrek’teki ev yangını cep telefonuna böyle yansıdı

Devrek’teki ev yangını cep telefonuna böyle yansıdı

Kaynak: İHA




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