Devriâlem ne demek, TDK'ya göre Devriâlem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Devriâlem ne demek? Devriâlem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi devriâlem kelimesi. Peki devriâlem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre devriâlem nedir, devriâlem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEVRİÂLEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Devriâlem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Devriâlem kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre devriâlem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dünyayı dolaşma



DEVRİÂLEM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Dört beş ay sürecek bir devriâlem seyahatine çıkıyorduk.

