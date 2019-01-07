Devrilen alüminyum kamyonun sürücüsü alkollü çıktı

BURSA'nın Orhangazi ilçesi yakınlarında, alüminyum profil yüklü kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Yüksel M. (52), yapılan ölçümde 1.07 promil alkollü çıktı.

Kaza Orhangazi- Bursa karayolu, Gedelek Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yüksel M. yönetimindeki 41 TD 188 plakalı alüminyum profil yüklü kamyon, kavşağı geçtikten sonra kontrolden çıkarak devrildi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kamyona yüklü alüminyum profiller yola saçıldı. Devrilen kamyon Orhangazi- Bursa karayolunu kapatırken, jandarma ve polis ekipleri kazaya müdahale ederek, karayolunda Bursa yönüne ulaşımı kontrollü bir şekilde sağlamaya çalıştı. Polis ekiplerinin yaptıkları kontrollerde ise kamyon sürücüsü Yüksel M.'nin 1.07 promil alkollü olduğu belirlendi. Yaklaşık yarım saatlik bir çalışma ile karayolları ekipleri tarafından yola saçılan alüminyum profiller yol kenarına alındı. Kamyonun da vinçle kaldırılması sonucu yol trafiğe yeniden açıldı. Yüksel M. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA