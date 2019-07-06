Devrilen çapa makinasının altında kalan sürücü öldü

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, devrilen çapa makinasının altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Hasanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Emre Yakan (22) yönetimindeki çapa makinası sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Yakan, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yakan, Acil Servis'te yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA