Devrilen elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında ev küle döndü

ANTALYA'da anne ve oğlunun oturduğu ev, elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece geç saatlerde Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında oturan isimleri öğrenilemeyen anne ve oğlu ısınmak için elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdı. Bir süre sonra elektrikli ısıtıcının devrilmesi nedeniyle zeminde duran halı alev aldı. Yanan halıyı söndürmeye çalışan anne ve oğlu başarılı olamayınca evden çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından her ihtimale karşı bina boşaltılırken, büyüyen alevler ise evin her yerini sardı.

İtfaiye ekipleri yangına bina içerisinden ve dışarısından müdahalede bulundu. Yangın, diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucunda söndürüldü. Evi kullanılamaz hale getiren yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA