Devrilen kamyondaki binlerce arı yola dağıldı; 2 yaralı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, arı kovanı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Binlerce arı da kovanlardan çıkıp yolu sardı.

Kaza, öğleden sonra Gölbaşı- Adana yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Bingöl yönüne giden Sezgin Doğan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen arı kovanı yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarpıp, devrildi. Kazada kamyondaki Ramazan Bucuka ve oğlu Hamza Bucuka yaralanırken, kamyonun kasasındaki kovanların düşüp, parçalanmasıyla binlerce arı yola dağıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri Ramazan ve oğlu Hamza Bucuka'yı Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar, buradaki ilk tedavisinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

OLAY YERİNE KİMSE YAKLAŞAMADI

Kazanın ardından yaklaşık 250 kovandaki binlerce arı yolunu kaplayınca olay yerine kimse yaklaşamadı. Gelen polis ekipleri giydikleri özel kıyafetler ile kaza yerinde önlem aldı. Bingöl Arıcılar Birliği'nden gelen arıcılar tarafından savrulan arı kovanları toplandı. Toplanan kovanlar başka araçlar ile Bingöl'e götürüldü.

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Kaynak: DHA