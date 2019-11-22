Devrilen motosikletin kasksız sürücüsü yaralandı

EDİRNE'de, hafif ticari araca çarpıp devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Ersan Şen, yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Abdurrahman Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak'ta meydana geldi. Ersan Şen'in kullandığı 22 DU 521 plakalı motosiklet, Muhammed Zarar yönetimindeki 22 HS 346 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen ve kasksız motosiklet sürücüsü Şen, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ersan Şen, Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kaynak: DHA