Devrilen otomobildeki çocuk öldü
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Şiraz - Gülveren yolu üzerinde V.Y. yönetimindeki 38 PH 023 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, 13 yaşındaki S.B. hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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