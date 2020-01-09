Devrilen otomobilin sürücüsü aracını olay yerinde bıraktı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde virajı alamayan otomobil devrildi.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Caddesi'nde şehir merkezi yönüne giden 22 FB 836 plakalı otomobil, viraja geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki ağaca çarptıktan sonra devrildi.

Kendi imkanıyla araçtan çıkan sürücü, olay yerinden ayrıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı ve sürücünün tespitine yönelik çalışma başlattı.

Bir süre sonra olay yerine gelen sürücü S.B. ekiplere kaza ile ilgili ifade verdi.









Kaynak: AA