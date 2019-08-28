Devrilen teknedeki 1 kişi boğuldu
Bursa’nın Mudanya ilçesinde, iskeleye bağlı teknenin ters dönmesi sonucu, denize düşen 4 kişiden kaybolanın, cansız bedenine ulaşıldı
BURSA (AA) - Bursa’nın Mudanya ilçesinde, iskeleye bağlı teknenin ters dönmesi sonucu, denize düşen 4 kişiden kayıp yaşlı adamın cesedine ulaşıldı.
İlçenin Güzelyalı mahallesinde, 4 arkadaş iskeleye bağlı 7 metrelik teknede eğlenmek istedi. Bu sırada tekne sallanarak ters döndü.
Denize düşen 4 kişiden 3’ü hemen kıyıya çıktı. Suda kaybolan İzzet Kaya (70) bulunamayınca Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu, yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak: AA
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