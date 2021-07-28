Devrilen TIR alev aldı! Sürücü Şaban Kılıç yanarak hayatını kaybetti

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan tedirgin eden çıkış: Aşınızı olun, yoksa yeni tedbirler gelecek

Meteoroloji'den o iller için sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Hava bugün nasıl olacak 28 Temmuz 2021 Çarşamba?