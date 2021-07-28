Devrilen TIR alev aldı! Sürücü Şaban Kılıç yanarak hayatını kaybetti
İzmir'in Selçuk ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR devrildi. Çıkan yangında sürücü Şaban Kılıç yanarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere ,kaza Selçuklu ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. İzmir-Aydın otoyolu Halkapınar Mahallesi yakınlarında Şaban Kılıç yönetimindeki 07 ENR 54 plakalı TIR, Kılıç'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
ALEVLER ARASINDA KALDI
Kaza sonrasında ise TIR'da yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı sonrasında bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken sürücü Şaban Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik akışını sağlamak için ekiplerin çalışmalara devam ettiği öğrenildi.