Çin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin kimdir, kaç yaşında?Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm canlı izle |EDHO son bölüm Atv canlı izleMasumlar Apartmanı 28. bölüm canlı izle |Masumlar Apartmanı son bölüm izleMansur Yavaş ve Meral Akşener hedef alınmıştı: Çin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı!Bir araçtan yağ döküldü, Yol çarpışan araba pistine döndüPandemi sürecini iyi yönetemeyen Bosna Hersek hükümeti protesto edildiDünya umrunda değil! Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söylediSon dakika| Mansur Yavaş ve Meral Akşener'i hedef almıştı! Çin Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldıErdoğan ile kritik görüşme sonrası AB'den ilk açıklama: Türkiye'nin statüsütünü kimse sorgulamıyor!Baraj 34. bölüm full izle| Baraj son bölüm Fox TV full izle
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Devrilen tır yolu kapattı: Bölgede araç kuyrukları oluştu

Devrilen tır yolu kapattı: Bölgede araç kuyrukları oluştu

Bartın'da Şarampole devrilen tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken Bartın-Karabük yolunun ağır tonajlı araçların geçişine kapatılması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.

Devrilen tır yolu kapattı: Bölgede araç kuyrukları oluştu

Alınan bilgiye göre, Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa Beldesi Kadıoğlı Mahallesi mevkisinde Karabük istikametine giden Ramazan B. idaresindeki 20 EC 321 plakalı tır şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tır şoförü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazada dorsenin yolu kaplaması nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, diğer araçların geçişi kontrollü şekilde sağlanıyor. Kaza nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.

Buzbolabı yüklü olduğu öğrenilen tırın çekilmesi ve yolun trafiğe açılması için çalışma yürütülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Devrilen tır yolu kapattı: Bölgede araç kuyrukları oluştu

Devrilen tır yolu kapattı: Bölgede araç kuyrukları oluştu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT