Devrilen traktörün altında kalan Afgan sürücü öldü

Zonguldak Ereğli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Afgan sürücü vefat etti.

Edinilen bilgiye göre olay Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Balı köyünde yaşandı. Devrilen traktörün altında kalan Afganistan uyruklu Abdul Majid Ali Zada'nın (30) başından aldığı darbeyle ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırılan Abdul Majid Ali Zada, 2 gün süren hayat mücadelesini kaldırıldığı hastanede kaybetti. Türkiye'ye 2 yıl önce gelen Abdul Majid Ali Zada'nın evli ve 3 çocuk babası olduğu, eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Dördüncü çocuğunu göremeden hayatını kaybeden Abdul Majid Ali Zada'nın ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirdi.

Abdul Majid Ali Zada'nın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilerek yarin öğlen namazı sonrası Alaplı şehir mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA