Devrilen traktörün altında kalan şahıs öldü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tarlada çalışırken devrilen traktörün altında kalan bir kişi, hayatını kaybetti.

Olay, Kandıra ilçesi Safalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fetih Tekyıldız isimli vatandaş, tarlada çalışırken, idaresindeki traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör yan yattı. Traktörün altında kalan Tekyıldız, hayatını kaybetti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Tekyıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Tekyıldız'ın cenazesi Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA