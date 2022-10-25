"Devrim niteliğinde proje!" Yerli dijital parada altın dönemi!

2023 yılında dünyaya duyurulacak olan yerli dijital paranın karşılığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) altın rezervleri olacak. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre hem bireysel yatırımcılar tarafından hem de dış ticarette kullanılacak olan bu dijital para ile doların ülkeler üzerindeki manipülatif gücünün kırılması hedeflendiği söylendi.