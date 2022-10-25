"Devrim niteliğinde proje!" Yerli dijital parada altın dönemi!

Profesör Dr. Emre Alkin, günümüz dünyasında nakit varlıkların yerini dijital varlıkların almaya başladığını ifade ederek "Atılacak bu adım ile birlikte kayıt dışılığın da önüne geçilecektir. Tam anlamıyla devrim niteliğinde bir projedir” diye konuştu.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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"Devrim niteliğinde proje!" Yerli dijital parada altın dönemi! 1

2023 yılında dünyaya duyurulacak olan yerli dijital paranın karşılığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) altın rezervleri olacak. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre hem bireysel yatırımcılar tarafından hem de dış ticarette kullanılacak olan bu dijital para ile doların ülkeler üzerindeki manipülatif gücünün kırılması hedeflendiği söylendi.

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