Devrim Sahin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Devrim Sahin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Devrim Sahin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Devrim Sahin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Devrim Sahin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Devrim Sahin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Devrim Sahin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Devrim Sahin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Devrim Sahin 6 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur.  Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Devrim Sahin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MadeinFootball yapmaktadır. Devrim Sahin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hilleröd Fodbold futbol takımında oynamaktadır. Hilleröd Fodbold takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Devrim Sahin'nin Hilleröd Fodbold ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Devrim Sahinboyu ve yaşı kaç

Devrim Sahin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Devrim Sahin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Devrim Sahin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Devrim Sahin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Kopenh. U19

1 Temmuz 2018 yılında Lyngby BK U19

25 Temmuz 2019 yılında FC Roskilde

1 Ocak 2020 yılında Brönshöj BK

1 Şubat 2021 yılında Skovshoved

21 Temmuz 2021 yılında Hilleröd F

Devrim Sahin kimdir

Devrim Sahin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Devrim Sahin şuan Hilleröd Fodbold takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Devrim Sahin nereli

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