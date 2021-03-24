Üvey Baba ve Parmaklıklar Ardında gibi dizilerden tanınan başarılı oyuncu Devrim Saltoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Evli mi? İşte ayrıntılar...

DEVRİM SALTOĞLU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Devrim Saltoğlu, 30 Haziran 1973 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Sırasıyla, Trabzon Anadolu Lisesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümü ve A.Ü Devlet Konservatuvarı tiyatro oyunculuğu mezunudur.

Üniversite eğitiminden sonra Devlet Tiyatroları ve çeşitli özel tiyatrolarda yer alan Devrim Saltoğlu, ardından Salt Tiyatro’yu kurdu. Kameralar karşısına ilk kez Üvey Baba isimli dizi ile geçti ve pek çok tiyatro oyununda yer aldı.

Şimdilerde, Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Güvercin dizisinde Celil karakterine hayat veren Devrim Saltoğlu, 1.78 metre boyunda ve Yengeç burcudur.

EVLİ Mİ?

Devrim Saltoğlu, 2007 senesinde Ceren Şekerci ile evlenmiş, 2018 senesinde ise çiftin evliliği son bulmuştur.

HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

2021 - Bir Zamanlar Kıbrıs

2019 – Güvercin (Celil) (TV Dizisi)

2017 – Cennet’in Gözyaşları (Kaya) (TV Dizisi)

2015 – Bedel (Ferhat) (TV Dizisi)

2014 – Yağmur: Kıyamet Çiçeği (Ahmet) (Sinema Filmi)

2013 – Osmanlı’da Derin Devlet (Patrona Halil) (TV Dizisi)

2011 – Kirli Oyunlar (Sultan Abdülaziz) (TV Filmi)

2010 – İhanet (Kerem) (TV Dizisi)

2010 – Kızım Nerede (Doktor) (TV Dizisi)

2010 – 72. Koğuş (Solezli) (Sinema Filmi)

2009 – Kapadokya Düşleri (Beyazıt Hoca) (TV Dizisi)

2008 – Mıhlıçay Aşıkları (Kemal) (Sinema Filmi)

2008 – Goncakaranfil (Zehir Osman) (TV Dizisi)

2007-2008 – Parmaklıklar Ardında (TV Dizisi)

2006-2007 – Sıla (Cihan) (TV Dizisi)

2005 – Keloğlan Kara Prens’e Karşı (Biricik Şefi) (Sinema Filmi)

2005 – Kayıtdışı (TV Dizisi)

2004 – Melekler Adası (Alp) (TV Dizisi)

2003 – Asmalı Konak – Hayat (Seyhan) (Sinema Filmi)

2002 – Asmalı Konak (Seyhan) (TV Dizisi)

2001 – 90-60-90 (Sedat) (TV Dizisi)

2000 – Üvey Baba (Barmen) (TV Dizisi)