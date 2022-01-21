O Ses Türkiye bu akşam sezonu bitirmeye hazırlanıyor. İddialı adaylardan biri olan Devrim Seyrek'in göz dolduran performansının ardından izleyenler hayatını merakla araştırmaya başladı. Peki Devrim Seyrek kimdir? Nereli, kaç yaşında? Düelloda elendi mi? İnstagram hesabı ne? Devrim Seyrek Biyografisi...

DEVRİM SEYREK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? DÜELLODA ELENDİ Mİ? DEVRİM SEYREK BİYOGRAFİSİ

30 yaşında olan Devrim Seyrek O Ses Türkiye yarışmasına İzmir'den katıldı. Akşamları sahne aldığını dile getiren Devrim Seyrek Güzelbahçe Belediyesi'nde çalışıyor. Yarışmaya Beyazıt Öztürk'ün takımında ilerlemeyi seçen Devrim Seyrek düelloda elenmeyerek finale çıkmayı başardı.

Sesiyle herkesi mest eden Devrim Seyrek'in şampiyon olup olmayacağı sorusu ise bu akşam yayınlanacak final bölümüyle yanıt bulacak.

İnstagram hesabı ne?

Devrim Seyrek'in instagramda @devrimseyrek kullanıcı adıyla bir hesabı mevcuttur.

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(Haberi hazırlayan: Gül Erdoğan)