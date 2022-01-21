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  3. Devrim Seyrek kimdir? Nereli, kaç yaşında? Düelloda elendi mi? İnstagram hesabı ne? Devrim Seyrek Biyografisi

Devrim Seyrek kimdir? Nereli, kaç yaşında? Düelloda elendi mi? İnstagram hesabı ne? Devrim Seyrek Biyografisi

Devrim Seyrek O Ses Türkiye'deki performanslarla dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi. Favori adaylardan biri olarak görülen Devrim Seyrek yarışmaya Beyazıt Öztürk'ün takımıyla devam etmişti. Peki Devrim Seyrek kimdir? Nereli, kaç yaşında? Düelloda elendi mi? İnstagram hesabı ne? Devrim Seyrek Biyografisi...

Devrim Seyrek kimdir? Nereli, kaç yaşında? Düelloda elendi mi? İnstagram hesabı ne? Devrim Seyrek Biyografisi

O Ses Türkiye bu akşam sezonu bitirmeye hazırlanıyor. İddialı adaylardan biri olan Devrim Seyrek'in göz dolduran performansının ardından izleyenler hayatını merakla araştırmaya başladı. Peki Devrim Seyrek kimdir? Nereli, kaç yaşında? Düelloda elendi mi? İnstagram hesabı ne? Devrim Seyrek Biyografisi... 

Devrim Seyrek kimdir? Nereli, kaç yaşında? Düelloda elendi mi? Devrim Seyrek Biyografisi

DEVRİM SEYREK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? DÜELLODA ELENDİ Mİ? DEVRİM SEYREK BİYOGRAFİSİ

30 yaşında olan Devrim Seyrek O Ses Türkiye yarışmasına İzmir'den katıldı. Akşamları sahne aldığını dile getiren Devrim Seyrek Güzelbahçe Belediyesi'nde çalışıyor. Yarışmaya Beyazıt Öztürk'ün takımında ilerlemeyi seçen Devrim Seyrek düelloda elenmeyerek finale çıkmayı başardı.

Devrim Seyrek kimdir? Nereli, kaç yaşında? Düelloda elendi mi? Devrim Seyrek Biyografisi

Sesiyle herkesi mest eden Devrim Seyrek'in şampiyon olup olmayacağı sorusu ise bu akşam yayınlanacak final bölümüyle yanıt bulacak. 

İnstagram hesabı ne? 

Devrim Seyrek'in instagramda @devrimseyrek kullanıcı adıyla bir hesabı mevcuttur.

Devrim Seyrek kimdir? Nereli, kaç yaşında? Düelloda elendi mi? Devrim Seyrek Biyografisi​​​​​​​

(Haberi hazırlayan: Gül Erdoğan)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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