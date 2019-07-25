Devriye gezen jandarma esrar ele geçirdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devriye görevi sırasında bir otomobili durduran jandarma ekipleri aracın koltuğunda 15 gram kubar esrar ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin önleyici kolluk devriyesi çalışması sırasında şüpheli görülen bir araç durduruldu. Jandarma ekipleri araç sürücüsü İ.B.'ye (34) kimlik kontrolü yaptığı esnada aracın koltuğunun üzerinde 15 gram jelatin kağıda sarılı kubar esrarı fark etti. Gözaltına alınan İ.B. komutanlığa götürülüp ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA