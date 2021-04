Amerika'nın ünü tüm dünyaya yayılmış dizisi Dexter, 7 yıllık aranın ardından yeni sezonuyla birlikte geri dönecek. Son bölümü 22 Eylül 2013'te yayınlanan seri katil dizisi, 9. sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin sevilen başrol oyuncusu Dexter’ı canlandıran Michael C. Hall da yine başrolde yer alacak.

İlk olarak 1 Ekim 2006'da Showtime kanalında gösterilmeye başlayan Amerikan drama dizisinin 2021 sonbaharında 10 bölümlük bir sezonla yeniden ekranda olacağı duyurmuştu.

Showtime yöneticisi Gary Levine, basına yaptığı açıklamada “Dexter, hem milyonlarca hayrana sahip hem de Showtime için çok özel bir dizi” dedi. “Bu benzersiz karakteri, orijinal diziye layık olan bir yaklaşım bulabilirsek tekrar ziyaret ederdik” diyen Levine, “Clyde Philips ve Michael C. Hall’un da dizide yer aldığını bildirmekten mutluluk duruyorum ve yeni sezonu çekip yayınlamak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

DEXTER 9. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yıllar sonra ekranlara geri dönecek olan Dexter dizisi, bu yıl yayına girecek. Dizinin çekimlerine ise 2021 yılının ilk aylarında başlanması bekleniyordu. Bu haber dizinin izleyicileri tarafından büyük heyecan uyandırdı. Dexter’ın yayınlanan ilk tanıtımında dizinin ne zaman başlayacağının tam tarihi açıklanmadı. Fragmanda sadece sonbaharda başlayacağı duyuruldu.

DEXTER HANGİ PLATFORMDA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

10 bölüm şeklinde Showtime kanalında yayınlanacak olan dizinin 9. sezonu izleyicisi tarafından heyecanla bekleniyor.

DEXTER 9. SEZON TANITIM FRAGMANI

Dexter dizisinin 9. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanda Dexter'ın yüzü net bir şekilde gözükürken Nina Simone'den Don't Let Me Be Misunderstood isimli parça ile Dexter, efsanevi gülümsemelerinden birini kameraya atıyor.

DEXTER 9.SEZON OYUNCULARI

Dizinin yeni sezonundaki oyuncuları Michael C. Hall, Clancy Brown, Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah ve Jack Alcott olacak.

DEXTER 9. SEZON KONUSU

Dizi yeni sezonunda Miami yerine bu sefer New York'un kurgusal bir kasabası olan Iron Lake'te geçecek. Ayrıca açıklanan bilgiye göre dizide Dexter hala hükümet tarafından aranıyor ve Miami'den çok uzak bir yerde başka bir isim ile yaşıyor olacak.

BİR SERİ KATİLİN ESRARENGİZ HİKAYESİ

Dexter'da baş karakter Dexter Morgan, Miami Metro Polis Departmanı’nda çalışmaktadır. Kendisi bir kan sıçrama analizcisi olarak görev yapmaktadır. Ancak Dexter Morgan’ın bilinmeyen gizli bir yaşamı daha vardır. Kimsenin bilmediği bu gizli hayatında bir seri katil olarak yaşamaktadır.

Bu esrarengiz hikaye, Darkly Dreaming Dexter adlı romandan uyarlandı. Darkly Dreaming Dexter romanı, Jeff Lindsay’ın Dexter romanlarının ilki. Ancak dizinin ilerleyen dönemlerdeki sezonları, tamamen romandan bağımsız bir şekilde hazırlandı.