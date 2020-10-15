Amerika'nın ünü tüm dünyaya yayılmış dizisi Dexter, 7 yıllık aranın ardından yeni sezonuyla birlikte geri dönecek. Son bölümü 22 Eylül 2013'te yayınlanan seri katil dizisi, 9. sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin sevilen başrol oyuncusu Dexter’ı canlandıran Michael C. Hall da yine başrolde yer alacak.

İlk olarak 1 Ekim 2006'da Showtime kanalında gösterilmeye başlayan Amerikan drama dizisinin 2021 sonbaharında 10 bölümlük bir sezonla yeniden ekranda olacağı duyuruldu.

Showtime yöneticisi Gary Levine, basına yaptığı açıklamada “Dexter, hem milyonlarca hayrana sahip hem de Showtime için çok özel bir dizi” dedi. “Bu benzersiz karakteri, orijinal diziye layık olan bir yaklaşım bulabilirsek tekrar ziyaret ederdik” diyen Levine, “Clyde Philips ve Michael C. Hall’un da dizide yer aldığını bildirmekten mutluluk duruyorum ve yeni sezonu çekip yayınlamak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

NE ZAMAN BAŞLAYACAK? HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Yıllar sonra ekranlara geri dönecek olan Dexter dizisi, önümüzdeki yıl yayına girecek. Dizinin çekimlerine ise 2021 yılının ilk aylarında başlanması bekleniyor. Bu haber dizinin izleyicileri tarafından büyük heyecan uyandırdı.

10 bölüm şeklinde Showtime kanalında yayınlanacak olan dizinin yeni sezonu, önümüzdeki yılın sonbaharında izleyici ile buluşacak.

BİR SERİ KATİLİN ESRARENGİZ HİKAYESİ

Dexter'da baş karakter Dexter Morgan, Miami Metro Polis Departmanı’nda çalışmaktadır. Kendisi bir kan sıçrama analizcisi olarak görev yapmaktadır. Ancak Dexter Morgan’ın bilinmeyen gizli bir yaşamı daha vardır. Kimsenin bilmediği bu gizli hayatında bir seri katil olarak yaşamaktadır.

Bu esrarengiz hikaye, Darkly Dreaming Dexter adlı romandan uyarlandı. Darkly Dreaming Dexter romanı, Jeff Lindsay’ın Dexter romanlarının ilki. Ancak dizinin ilerleyen dönemlerdeki sezonları, tamamen romandan bağımsız bir şekilde hazırlandı.