Deyan Lozev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deyan Lozev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deyan Lozev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deyan Lozev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deyan Lozev 26 Ekim 1993 tarihinde Haskovo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Деян Лъчезаров Лозев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deyan Lozev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vasilev & Co. Consulting yapmaktadır. Deyan Lozev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arda Kardzhali futbol takımında oynamaktadır. Arda Kardzhali takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Deyan Lozev'nin Arda Kardzhali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Deyan Lozev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deyan Lozev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Deyan Lozev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deyan Lozev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Haskovo

1 Temmuz 2015 yılında Dunav

1 Temmuz 2016 yılında Pomorie

1 Ocak 2018 yılında Arda Kardzhali

23 Aralık 2019 yılında Levski Sofia

1 Ağustos 2020 yılında Arda Kardzhali

7 Eylül 2021 yılında CSKA 1948

1 Temmuz 2022 yılında Arda Kardzhali

Deyan Lozev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deyan Lozev şuan Arda Kardzhali takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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