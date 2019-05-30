Deyimleri maketlere aktardılar

Ordu'nun Ünye ilçesinde Meçhul Asker Ortaokulunun 5. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan "Deyimleri Gerçeğe Dönüştürdük" sergisi açıldı.

Meçhul Asker Ortaokulu 5-B sınıfı öğrencileri tarafından öğretmenleri Fatma Ünlü önderliğinde deyimlerle ilgili üç boyutlu maket sergisi açıldı. Yapılan sergi ile öğrencilerin maket yaparak daha kolay öğrendiğini ifade eden sınıf öğretmeni Fatma Ünlü, "Bir aylık bir süre içerisinde 32 öğrencilerimiz tarafından Türkçe dersi konularından "Deyimler ve Atasözleri" konusunda öğrencilerin daha iyi öğrenmesi için böyle bir çalışma yaptık. Öğrencilerimiz hem kendi seçtikleri deyimlerle alakalı maketlerini yaptılar hem de deyimlerin ne anlama geldiğini yaparak öğrendiler. Okulumuzda ilk defa böyle bir sergi açılıyor. Onların normal yaşantılarımızda veya gün içerisinde bu gibi atasözleri ve deyimlerin onlar açısından da iyi bir etki bırakacağını düşünüyorum" dedi.

Okul Müdürü Murat Yeşiltaş ise, "Burada sınıf öğretmenimizin yapmış olduğu sergide bütün öğrencilerimiz deyimleri ve atasözlerini yaşayarak anlamaya çalıştılar. Bu serginin açılmasıyla hem deyimlerin ne anlama geldiğini öğreniyorlar, hem de uygulamalı olarak kendi seçtikleri deyimleri maketlere yansıtıyorlar" şeklinde konuştu.

Sergi açılışının ardından öğretmenler ve öğrenciler yapılan üç boyutlu maketleri gezdi.

Kaynak: İHA