Deysinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deysinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deysinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deysinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deysinho 5 Aralık 1991 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Andrey Soares Almeida şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deysinho Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSB Sports Agency yapmaktadır. Deysinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferroviário Atlético Clube (CE) futbol takımında oynamaktadır. Ferroviário Atlético Clube (CE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Deysinho'nin Ferroviário Atlético Clube (CE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Deysinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deysinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Deysinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deysinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Murici

1 Temmuz 2020 yılında Floresta-CE

26 Kasım 2021 yılında Juazeirense-BA

23 Eylül 2022 yılında Maracanã

1 Ocak 2023 yılında Ferroviário-CE

Deysinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deysinho şuan Ferroviário Atlético Clube (CE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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