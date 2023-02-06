Deyverson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deyverson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deyverson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deyverson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deyverson 8 Mayıs 1991 tarihinde Santa Margarida şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Deyverson Brum Silva Acosta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deyverson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OF yapmaktadır. Deyverson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cuiabá Esporte Clube (MT) futbol takımında oynamaktadır. Cuiabá Esporte Clube (MT) takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Deyverson'nin Cuiabá Esporte Clube (MT) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Deyverson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/deyverson?utm_medium=copy_link

Deyverson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Deyverson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Deyverson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deyverson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Benfica B

6 Ağu 2013 yılında Belenenses

2 Şubat 2015 yılında Köln

30 Haziran 2015 yılında Belenenses

26 Temmuz 2015 yılında Levante

21 Temmuz 2016 yılında Alavés

30 Haziran 2017 yılında Levante

14 Temmuz 2017 yılında Palmeiras

21 Ocak 2020 yılında Getafe

30 Haziran 2020 yılında Palmeiras

23 Ağu 2020 yılında Alavés

31 Mayıs 2021 yılında Palmeiras

4 Ağu 2022 yılında Cuiabá-MT

Deyverson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deyverson şuan Cuiabá Esporte Clube (MT) takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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