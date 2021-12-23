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Dezavantaj ne demek, TDK'ya göre Dezavantaj kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dezavantaj kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dezavantaj ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dezavantaj nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dezavantaj kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dezavantaj ne demek, TDK'ya göre Dezavantaj kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dezavantaj ne demek? Dezavantaj TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dezavantaj kelimesi. Peki dezavantaj ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dezavantaj nedir, dezavantaj kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

DEZAVANTAJ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dezavantaj kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Dezavantaj kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre dezavantaj kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Avantajlı olmama durumu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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