Dezenformasyonla Mücadele ekipleri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yalanladı

Dün Oğuzhan Uğur'un Youtube kanalında yayınlanan "Mevzular Açık Mikrofon" isimli programa katılarak soruları cevaplayan Kılıçdaroğlu'nun bazı sorulara verdiği cevaplar Dezenformasyonla Mücadele Ekibi tarafından araştırıldı. Ekip Kılıçdaroğlu'nun bazı sorulara verdiği cevapların yanlış, yalan olduğunu açıkladı.

İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Ekipleri CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı cevaplarını yalan olarak ifade ederek Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

"Togg ile ilgili hiçbir zaman negatif bir cümle kullanmadım"

Dezenformasyonla Mücadele Ekipleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun programda kuruduğu "Toog'la ilgili hiçbir zaman negatif cümle kullanmadım." cümlesinin doğru olmadığını, Kılıçdaroğlu'nun 2019 yılında katıldığı bir programda yerli otomobil Togg ile ilgili "Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için. Türkiye otomobil üretir. Otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Mesele nedir? Ürettiğin otomobili kime satacaksın? cümlelerini kurduğunu göstermişlerdir.

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"Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkaracağız"

Dezenformasyonla Mücadele Ekipleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkartma vaatlerinin gerçeği yansıtmadığını, bu kanunun 3 Şubat 2022'de TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, 14 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıklamışlardır.

"Yüksel Taşkın asla Kemalizmi ırkçılık diye tanımlamamıştır"

İletişim Başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlunun bu açıklamasınında yanlış olduğunu, gerçeği yansıtmadığını ifade etmiştir. Ekiplerin açıklaması, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "CHP İzmir 1'inci sıra milletvekili adayı Yüksel Taşkın asla Kemalizm’i ırkçılık diye tanımlamamıştır. Bağlamından koparılmış cümlelerdir". Dezenformasyonla Mücadele ekipleri, Yüksel Taşkının verdiği bir röportajda "Kemalizm baştan beri dışlayıcıdır. Kemalizm azınlıklarla ve farklı etbik kimliklerle bir arada yama meselesini çözememiştir. Azınlıkların Türkiye'den gitmesiyle vatan millet olunabileceği vurgusuna sahiptir. Kemalizm dışlayıcı bir etnik milliyetçiliğe ve ırkçılığa kayabilme potansiyeli var. Özellikle uluslararası meseleler devreye girip de korku ve sıkışma yaşandığında Kemalizm'in ırkçı tarafı ortaya çıkıyor" cümlelerini kullandığın ifade etmiştir.

"Zafer Havalimanı için 42 milyar dolar garanti ödemesi yapılacak"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Ekipleri, bu açıklamanın doğru olmadığını söylemişlerdir. Ekipler bu havalimanının Yap-İşlet-Devret modeliyle oluşturulduğunu, 210Mart 2044 yılına kadar muhtemel garanti ödeme tutarının 206,6 milyon avro olduğunu açıklamışlardır.

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