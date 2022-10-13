Dezonformasyon yasasında çarpıcı gelişme: 29.madde kabul edildi

1 Ekim itibarıyla çalışmalarına başlayan TBMM Genel Genel Kurulunun en önemli gündemi olan Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için görüşmelere devam ediliyor.

AK PARTİ VE MHP OYLARIYLA KABUL EDİLDİ

Bu kapsamda en çok tartışılan madde olan "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu düzenleyen 29. Maddesi, TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi.

HAPİS CEZASI ÖNGÖRÜYOR

Söz konusu madde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasını öngörüyor.

Türk Ceza Kanunu’nun 217. maddesine ek yapan söz konusu 29. madde de şöyle:

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“MADDE 217/A

(1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Failin, suçu gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.”